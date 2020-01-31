أحدث أغاني لطيفة تتخطى المليون مشاهدة في 3 أيام

تخطت أغنية "في الأحلام للفنانة التونسية لطيفة حاجز المليون مشاهدة، عبر موقع يويتوب، وذلك بعد 3 أيام من طرحها بالموقع. إذ حققت الأغنية مليون و400 ألف، وهو أحدث كليباتها الغنائية من ألبوم "أقوى واحدة". وانتهت لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور. قد يهمك ايضاً: Advertisements لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما

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