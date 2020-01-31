عرض فيلم "لما بنتولد" في معرض الكتاب السبت

يعرض غدًا السبت فيلم "لما بنتولد"، ضمن فعاليات معرض الكتاب، على أن يتبعه ندوة صحفية بحضور مخرج الفيلم تامر عزت.

فيلم "لما بنتولد"، تم عرضه للمرة الأولى في: "مهرجان الجونة السينمائي" بدورته الثالثة، ثم عُرض بدور العرض السينمائية، في 23 أكتوبر الماضي، فضلًا عن مشاركته في مهرجان "أيام قرطاج"، وختامًا بـ"مهرجان القاهرة السينمائي".

الفيلم من بطولة: عمرو عابد، أمير عيد، ابتهال الصريطي، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان، وبسنت شوقي، تأليف الراحلة نادين شمس وإخراج تامر عزت، وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الأغاني شريف الهواري.

وانطلق معرض الكتاب بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

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