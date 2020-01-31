عمر طلعت زكريا ينشر صورًا لقبر والده

شارك عمر طلعت زكريا جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورًا من زيارته لوالده بمقابر العمود بالإسكندرية.

وكتب "عمر": "ربي عطر قبره برائحة الجنة، اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقتنا، وأنت وحدك تعلم ألم فقدها، اللهم اجمعنا بها في جناتك".

وأضاف: "اللهُم ارحَم مَن أصبحح في وَدائِعك، وبرد عَلى قبره واعف عنهُ واجعلهُ مُكرّمًا في جنَانك، ربي ارحم موتانا وموتى المسلمين، ربي في ليلة الجمعة نقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحل عن عالمنا الفنان طلعت زكريا عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية، دخل إثرها المستشفى، وتوفي يوم 8 أكتوبر الماضي.

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