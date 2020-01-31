رانيا فريد شوقي تلتقط سيلفي مع صور والدها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورًا مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، معدلة بـ"فوتوشوب".

ظهرت رانيا في الصور تلتقط السيلفي مع والدها. وعلقت: "أنا معرفش مين اللي عمل الصورة الحلوة قوي دي، بس بشكره من كل قلبي ربنا يسعدك زي ما أسعدتني".

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، في ندوة الاحتفال بمئوية الفنان فريد شوقي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي انطلقت فعالياته يوم 22 يناير، أنها لم تستطع التمثيل حينما وقفت أمام والدها الراحل فريد شوقي في فيلم "آه وآه من شربات"، قائلة: "لما وقفت قدام الكاميرا قصاده معرفتش اتكلم وجالي هلع".​

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

رانيا فريد شوقي تكشف سبب أمنيتها إنجاب ولد

لقاء سويدان تكشف سر غياب رانيا فريد شوقي عن حفل ختام "الإسكندرية السينمائي"