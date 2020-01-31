محمد عادل إمام يستعد لفيلم جديد مع شقيقه

كشف الفنان محمد عادل إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج شقيقه رامي إمام.

وقال إمام، ببرنامج"إم بي سي تريندينج": "بحضر فيلم تأليف الأستاذ صلاح الجهيني مؤلف (ولاد رزق) ومن إخراج رامي إمام".

وتابع: "إذا كان لص بغداد جديد على السينما المصرية.. فالفيلم الذي أحضر له، لم يُقدم من قبل، ومتحمس جدًا اشتغل مع رامي بعد كل هذه الفترة، والجهيني أيضًا مؤلف كبير".

وأضاف: "لا أريد حرق أحداثه.. وأعدكم هو فيلم جديد تمامًا وأكشن كوميدي".

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يعرض حاليا بالسينما لمحمد عادل إمام فيلم "لص بغداد" بطولة فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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