رشا شربتجي تكشف خطوط الجزء الثاني من"ما فيي"

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""الخليج 365"" من بيروت: شارفت المخرجة السورية رشا شربتجي على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" على أن يبدأ عرض حلقاته اعتباراً من مساء الأحد 2 فبراير على قناتي mtv وosn.

وكشفت أن الجزء الجديد يضم خلطة جديدة من الممثلين مع المحافظة على الإيقاع نفسه ولكن بأحداث وصراعات ومفاجآت مختلفة. مشيرةً إلى أن المشاهد يستطيع متابعة الجزء الثاني بكل يسر حتى لو لم يشاهد الجزء الأول، بحيث لن يجد أي عقبات في استيعاب الأحداث السابقة.

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وأكدت أن العمل اجتماعي رومانسي، تحمل قصته فكرة الصراع بين عائلتين في الضيعة نفسها، وتدور أحداثه عبر دراما تشويقية يبحث عن دور التسامح والحب في إنهاء هذا الصراع، إضافة إلى أنه يرصد حقوق الطبقة الوسطى في الحياة والعمل والرزق، ويشهد على انتهاء عهد الإقطاع والرأسمالية.

يشار إلى أن "ما فيي2" من تأليف كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان". وهو من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، نادين خوري، زينة مكي، بيار داغر، كارمن لبس، ليليان نمري، سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ، كارلا بطرس، نعمة بدوي، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان وإيلي شوفاني.