شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح كليب أغنية "قلبى يا قلبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة"قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، وظهرت كفتاة مراهقة تقع لأول مرة فى الحب، والتى تعتبر العمل الفنى الأول بعد أزمة قتل مقتحم فيلتها على يد زوجها فادى الهاشم.

وسبق وأن شوقت الفنانة نانسى عجرم ، جمهورها حيث نشرت بوستر والإعلان الترويجى للأغنية وعلقت:"30 يناير 2020 .. احفظوا هذا التاريخ" .





يشار إلى أن أغنيتها الجديدة "قلبى ياقلبى" العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث تشهد مزيدا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBCI اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

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وكشف الموقع أن من بين الموضوعات التى كان يبحث عنها القتيل "نانسى عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسى عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسى عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلى الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادى مخايل.. "أين تقضى نانسى عجرم أيام السبت والأحد"، "الشكل الهندسى لمنزل نانسى عجرم"، ""Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسى عجرم .

فى المقابل نفت مصادر لصحف لبنانية الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حول قيام القتيل السورى محمد حسن الموسى بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن نانسى عجرم أو هيفاء وهبى أونجوى كرم.

وأشارت المصادر أن من أطلق تلك الاخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص فى سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر فى سرقة هيفاء وهبى ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسى وأن هناك بالفعل مكالمات متبادلة أجريت بين القتيل وعيادة فادى الهاشم، ولكن لم يتأكد بعد إن كان فادى هو الذى كان يتحدث فيها أم موظفى العيادة، ولم يجر الكشف بعد عن تفاصيل تلك المكالمات.