شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسخر من سرقة فكرة بوستر "لص بغداد".. اعرف قال إيه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد إمام، من محاولة التأثير على النجاح الذي حققه فيلمه الجديد "لص بغداد" بترديد مقولات أن بوستر الفيلم تم الاستعانة به من فيلم "جومانجى" للنجم العالمى ذا روك دون أي فكر إبداعي، وقال محمد إمام: "أنا سمعت كلام كتير منذ طرح البوستر الأول للفيلم وفى ناس بتقول شبه فيلم جومانجى وتانيين بيقولوا ذا نن.. أنا عايزهم بس يستقروا على حاجة معينة وأنا معاهم".

وطمأن الفنان محمد إمام، في لقاء ببرنامج "يلا سوشيال" على قناة أبو ظبى، مساء الخميس، جمهور والده الزعيم عادل إمام على حالته الصحية، وقال إن والده بصحة جيدة ويستعد لطرحه مسلسله الجديد "فلانتينو" في رمضان القادم.

وأعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام بدول الخليج وأمريكا وكندا بدء من 29 يناير، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ 100 نسخة 22 يناير محققًا نجاحًا كبيرًا.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.