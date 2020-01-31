شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة جديدة للأغنية المصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك، عن فتح باب التقدم لمسابقة جديدة من مسابقات الملتقى، حول الأغنية المصورة بالرسوم المتحركة.

يستمر باب التقديم لهذه المسابقة حتى يوم الخميس المقبل الموافق ٧ فبراير، وقد تم تخصيص جائزتين لهذه المسابقة، تبلغ قيمة الأولى خمسة آلاف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية ثلاثة آلاف جنيه.

على جانب آخر اتفقت الدكتورة رشيدة الشافعى رئيس الجمعية المصرية للرسوم المتحركة مع الدكتور مالك خورى رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على إقامة تعاون فى وتنظيم عروض للأفلام الحاصلة على الجوائز بالملتقى فى الدورات السابقة كما سيتم إقامة ندوة عن أفلام التحريك فى مصر.

Advertisements

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للملتقى اختارت جيهان عبد اللطيف مديرا للمكتب الفنى، وتتواصل مع الاستوديوهات والمخرجين من دول العالم المختلفة للمشاركة فى الملتقى، حيت تلقت إدارة الملتقى أكثر من 400 عمل تمثل 30 دولة عربية وأجنبية للمشاركة فى الدورة الثالثة عشر والمقرر إقامتها فى الفترة من ٢٧ فبراير المقبل إلى ٥ مارس.

وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، فى الفترة من الخميس 27 فبراير حتى الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصرى الروسى .

ويشارك فى الملتقى أفلام خريجى المعاهد والكليات المتخصصة والاستديوهات وشركات الإنتاج المصرية والأجنبية، وفنانو الرسوم المتحركة، فضلا عن الهيئات العاملة فى هذا المجال.