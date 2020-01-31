شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن نمبر وان" .. محمد رمضان يدشن حسابا على انستجرام لابنه على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن النجم محمد رمضان، حسابا على انستجرام، لابنه على، حيث نشر رمضان صورة تجمعه بابنه على وعلق عليها "صديقى وابنى"، حيث يحرص رمضان دائما على ظهور ابنيه على وكنز على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سبق لرمضان ونشر أول أمس صورة لابنته كنز وعلق عليها "كنز بنتي طالعة زيي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم".

وقد وحصل الحساب الجديد للطفل على، نجل النجم محمد رمضان، على ألف متابع خلال ساعة واحدة فقط من تدشين الحساب الجديد.



حساب على محمد رمضان

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وكان النجم محمد رمضان قد عبر عن سعادته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، ونشر رمضان الملصق الدعائى للمبارة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير فى ابوظبى استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصرى.. الأهلى والزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".

ويصور رمضان حاليا مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.