بعد مكالمة نجلاء فتحي.. بطرس دانيال يكشف سبب منع الزيارة عن نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طمأن بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الجمهور عن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، مؤكدًا إن حالتها مستقرة.

وعن سبب منع الزيارة عنها، قال "دانيال"، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه إجراء طبيعي من إدارة المستشفى، فهي لازالت مرهقة، وفتح الزيارة سيؤثر على حالتها الصحية بالسلب، لذا فمنع الزيارة عنها أمر مفروغ منه، حتى لا تدهور حالتها أو تصاب بأي عدوى".

وأكد رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنانة نجلاء فتحي على تواصل دائم بنادية لطفي، وهي التي أكدت له منذ قليل أن حالتها مستقرة.

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وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، أن المستشفى منعت الزيارة عن الفنانة نادية لطفي.

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة مس الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة

نادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "أبي فوق الشجرة"، "السمان والخريف"، وغيرها.