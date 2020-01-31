محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حل الناقد الفني ضيفًا على برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، وتحدث على الفرق بين النجمات شيرين، أصالة، أنغام، مؤكدًا إن لكل واحدة صفات تميزها.
وقال "الشناوي":شيرين أكثر صوت بينهم يمس القلوب، بالرغم من الجدل المثار حولها، والأزمات التي تعرضت لها، مؤكدًا إنها لا تجيد الدفاع عن نفسها، "هلهلية بتبوظ الدنيا أكتر".
وتابع: "لكنها صوت بيدخل القلب ولسة موجودة وبتحقق أرقام كبيرة".
وتحدث الشناوي عن أصالة: "مخها في الاختيار عالي جدًا ومتجددة".
واختتم:"أنغام من أكتر الفنانات اللي بتملك قدرة على ضبط الانفعال وعقلها بيسبق العاطفة".
كانت هذه تفاصيل خبر "هلهلية لاتجيد الدفاع عن نفسها".. ماذا قال طارق الشناوي عن شيرين وأصالة وأنغام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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