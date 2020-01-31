تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بفيديو (+18) وتحسم علاقتها بالتمثيل الإباحي



صدمت الفنانة السورية المعروفة بإثارتها الجدل الجميع، ونشرت فيديو جريء للغاية، لحظة أخذها "حقنة" في مؤخرتها، بسبب إصابتها بنزلة برد "إنفلونزا".

وكتبت تعليقًا بألفاظ جريئة على الفيديو، وظهرت مرتديةملابس داخلية سفلية وشخص ما يعطيها الحقنة، في مشهد صادم.

كما نشرت صورة جريئة لها، وردت فيها على دخول مجال التمثيل الإباحي، وعلقت عليها بالقول :" أنا فنانه استعراضيه مو اباحيه".

وشن متابعون هجومًا عنيفًا عليها، بسبب خروجها عن المألوف وتعمدها استفزاز الجميع بنشر صور فاضحة واستعراض جسدها.

والفنانة السورية إنجي خوري دائمة إثارة الجدل، بنشر صور وفيديوهات توصف بالإباحية، كما أنها تم ترحيلها مؤخرًا من الإمارات بسبب تعمدها إثارة الجدل واستفزاز الجميع بملابسها وصورها، وقبلها تم ترحيلها من لبنان بسبب مشاركتها في تظاهرات ضد الحكومة بملابس فاضحة.

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

أنا فنانه استعراضيه مو اباحيه. pic.twitter.com/IkuWi6osvU — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 31, 2020

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)