سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ما فعله!

يُعرف نجم السينما الهندية سلمان خان بفكاهته، ولكن أيضًا بجانبه الغاضب الذي كثر الحديث عنه، والذي شوهدت لمحة منه في مطار غوا الهند، عندما انتزع هاتف أحد المعجبين الذي كان يحاول التقاط صورة سيلفي معه دون موافقته. في مقطع الفيديو للحادث الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر بسرعة البرق، بصفحة “إنستغرام” للمصور الشهير ماناف مانغلاني، يظهر مسؤولًا من هيئة مطار الهند وهو يسير أمام سلمان خان بالقرب من بوابة المغادرة.

ولكن ما لبث أن ارتسمت ملامح الغضب على وجه نجم “باجرانجي بيجان”، ليقفز عاليًا ويخطف الهاتف من أيد الموظف في أثناء خروجه من المطار برفقة فريقه الأمني وحراسته. كما أوضح المقطع أيضًا أحد أفراد حراسته الخاصة، وهو يقوم بدفع المجني عليه صاحب الهاتف الذي اختطفه النجم بعيدًا، بينما كان يحاول السير نحو الممثل لاستعادة هاتفه، ويمشي باتجاه سيارة تنتظره. في الفيديو، يمكن رؤية مسؤول من هيئة مطار الهند وهو يسير أمام خان بالقرب من بوابة المغادرة والتقاط الصور مع الممثل يسير في الخلفية، بعد بضع ثوانٍ، شوهد الممثل الغاضب وهو ينتزع هاتفه. فيما حث عدد من الاتحادات الطلابية في الهند (NSUI)، رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت، على حظر خان من دخول المدينة إذا لم يعتذر علانية.

كما انتقد مسؤولون رفيعو المستوى بالولاية الهندية تصرف سلمان وسلوكه “المؤسف” وطالبوا باعتذار غير مشروط. وفي السياق، قال مسؤول كبير بالمطار: “لم يتم تقديم أي شكوى رسمية حتى الآن، لكن عندما ظهر مقطع الفيديو، استفسرنا عن الحادث وتأكدنا من ملابساته”. وقدم سلمان خان عددًا من الأعمال الفنية المتميزة والمتألقة في مسيرة مهنية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، استطاع من خلالها أن يملك قلوب ملايين الجماهير في أفلام مثل “باجرانجي بيجان” و”تايجر زيندا هاي” و”سلطان”. كما تم اختياره كواحد من أفضل ممثلي بوليوود الأعلى أجرًا من قبل مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة في عام 2018، وهو في الوقت الحالي مشغول بالعديد من الأفلام الجديدة مثل “رادا” و”كابي عيد كابي ديوالي”.