محمد إبراهيم طعيمة يوقع عقد الطبعة الثانية من "ريحة الحبايب" في معرض الكتاب

وقع الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، ظهر اليوم الجمعة، عقد الطبعة الثانية من كتابه الجديد "ريحة الحبايب .. حكايات إنسانية لنجوم الفن"، والذي طرحه في شهر ديسمبر الماضي، ويشارك حالياً في معرض الكتاب.

وأكد مؤلف "ريحة الحبايب" أنه فوجئ باتصال هاتفي من مدير دار الياسمين ناشرة الكتاب، يبلغه فيه بنفاذ 95% من نسخ الطبعة الأولى والتي بلغت 1000 نسخة، وأنه سيقوم بعمل طبعة ثانية من الكتاب تصدر خلال ساعات قليلة للحاق بباقي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 والمقامة حاليا.

وأعرب طعيمة عن سعادته الكبيرة بنفاذ جميع نسخ الطبعة الأولى خلال هذه الفترة الصغيرة

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وهو ما يدل على إعجاب الجمهور بالكتاب وما به من قصص جديدة ومختلفة وربما لم تنشر من قبل، موضحا أن العمل هو جهد أربع سنوات من البحث والتنقيب في السير الذاتية لنجوم الفن وقصص حياتهم الإنسانية بعيداً عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة.

وكانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين قد أقامت حفل توقيع كبير لكتاب "ريحة الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، يوم السبت 18 يناير الجاري، حيث شهد حضوراً كبيراً من النقاد والصحفيين والجمهور بالإضافة لعدد من نجوم

الفن منهم الفنانة منال سلامة والفنانة دنيا عبدالعزيز، وأدار اللقاء الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

ويضم كتاب "ريحة الحبايب" قصص وحكايات إنسانية عن عشر شخصيات من نجوم الفن الراحلين منهم عائلة الفنان أحمد زكي وزوجته هالة فؤاد وابنهما هيثم، حسين الشربيني، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، تحية كاريوكا، عبدالفتاح القصري، علي الشريف، والفنان جورج سيدهم شفاه الله.

يذكر أن كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.