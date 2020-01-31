طارق صبري يكشف لجمهورة تفاصيل جديدة عن فيلم حفلة 9

أعرب الفنان طارق صبري عن سعادته بمشاركته في بطولة فيلم "حفلة 9"، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
"حفلة ٩".. اكشن، غموض، وجريمة وقتل.. وفوق كده بطولة النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق.. اللي في اعتقادي مفيش بيت في مصر هيمدخلتهوش من خلال فيلم او مسلسل او مسرحية أو برنامج توك شو".
وتابع : "غادة عاملة شخصية هتكون مفاجأة لجمهورها شخصية "روز".. وإن شاء الله هشاركها في العمل في دور من ادوار البطولة (واللي لازمتشوفوه عشان مش هينفع احكيلكم عليه عشان محرقش الفيلم).. (حفلة ٩) هيكون فيه مجموعة من النجوم اللي بحبهم جدا فنياً و انسانياً .... طارق لطفي و احمد وفيق و محمود البزاوي ونجوم تانية كتير".
وأختتم حديثه قائلًا : "الفيلم هيعجبكم ان شاء الله، وانا هحاول اشارككم كواليس الفيلم مع الممثلين كل شوية عشان تشاركونا كل مراحل التصوير".
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