تفاصيل عروض مهرجان"أجازة سعيدة" بمركز صندوق التنمية

في إطار مهرجان "أجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة أجازة نصف العام بمراكز الإبداع المتنوعة، خلال الفترة من السبت 1 حتي الخميس 6 فبراير

تبدأ فى الثانية عشر ظهر السبت 1 فبراير فعاليات المهرجان بمركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة ، حيث تقام ورش فنية متنوعة منها: أشغال فنية (رسم وتلوين) وعروض أفلام كارتون، وفقرة بعنوان (إقرأ مع طفلك) ، كما يقدم المركز فى الثانية ظهراً فقرة للبانتومايم، يليها ورشة "ديكوباج" مع الفنانة

منى سامى.

وفى الثانية عشر ظهر اليوم التالى (الأحد 2 فبراير) تقدم مجموعة من الورش الفنية منها: أشغال فنية (رسم وتلوين)، فقرة إقرأ مع طفلك ، ويليهماعروض أفلام كارتون.

كما يقام فى الواحدة ظهر يوم (الإثنين 3فبراير) لقاء مع كاتبة الأطفال "زهراء سلامة"، ثم ورشة حكى بعنوان "رحلة فى عالم الحواديت".

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وفى مركز إبداع الطفل "بمقره ببيت العينى" خلف الجامع الأزهر، تقام فى الثانية ظهراً

خلال يومي (الإثنين 3، الثلاثاء 4فبراير) مجموعة من الورش والأشغال الفنية المتنوعة منها: رسم ، تلوين ، تكوين أشكال من قصاصات الورق .

وفى الثانية عشر ظهر (الأربعاء 5 فبراير) بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، مجموعة من العروض والفقرات، منها:(ورش أشغال فنية، عروض رسوم متحركة، حكى، فقرات لفريق كورال مركز طلعت حرب الثقافى ).

ويختتم مهرجان "أجازة سعيدة " فعالياته "بسينما الهناجر يوم (الخميس 6 فبراير)، ببرنامج يتضمن عدة أنشطة فنية منها: ورش فنية متنوعة (رسم وتلوين، كيفية عمل "عرائس قفاز" مع الفنانة سهى كحيل، عروض أفلام كارتون، عروض الأراجوز وفقرات غنائية لكورال مركز إبداع "بيت العينى" .