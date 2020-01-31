الليلة.. الحضرة تُحيي حفلًا للإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

يستعد فريق "الحضرة" للإنشاد الصوفي، لإحياء أولى حفلاتها بالعام الجديد على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

من المقرر أن تقدم "الحضرة"، بقيادة مؤسسها

نور ناجح، خلال الحفل مجموعة متنوعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية.

يذكر أن فرقة "الحضرة" مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية في حب الله ومدح النبي محمد.