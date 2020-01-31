الليلة.. علي قنديل يُحيي حفل إستاند آب كوميدي بساقية الصاوي

يستعد الفنان على قنديل لإحياء حفل فني ضخم، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم، الجمعة، على خشبة مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي.
يشار إلى أن "قنديل" فنان استاند كوميدي، صاحب حملة "عايز مسرح" التي أطلقها على "فيس بوك" منذ عامين، يطالب فيها بمسرحيكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقاتهم واستغلالها.
كما أسّس ورشة للاستاند آب كوميدى، تخرج تحت يده نحو 36 كوميديانًا، ولعب معهم العديد من الحفلات في ساقية الصاوي.
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