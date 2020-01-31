مكتبة مصر العامة تستضيف بطولة الجمهورية للشطرنج

تستضيف مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء مسابقة الشطرنج للناشئين على مستوى الجمهورية، وذلك مساء اليوم، الجمعة الموافق 31 يناير بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج. يناير بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج. يذكر أن هذه المسابقة تستضيفها مكتبة الزاوية الحمراء للعام الثانى على التوالى ويأتى هذا التعاون فى إطار جهود المكتبة فى تخطى دورها التقليدى الذى لم يعد يقتصر على القراءة فقط. الزاوية الحمراء للعام الثانى على التوالى ويأتى هذا التعاون فى إطار جهود المكتبة فى تخطى دورها التقليدى الذى لم يعد يقتصر على القراءة فقط.

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