بالفيديو- نانسي عجرم مغرومة "قلبي يا قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" عبر يوتيوب وصورتها كليب مع المخرج رجا نعمة. الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتزيع باسم رزق. وظهرت نانسي عجرم في الكليب بإطلالة بسيطة كفتاة مغرومة تعيش قصة حب جديدة ومغرومة بأحدهم.

وسبق أن شوقت نانسي عجرم متابعيها قبل إطلاق الأغنية إذ كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونشرت صورة لها من الكليب.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم تشارك في برنامج ذا فويس كيدز وينضم العديد من الأطفال في فريقها.

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