أنطوني توما وليا مخول يطلقان أغنيتهما الجديدة "A Nous"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق كل من الفنان اللبناني ​أنطوني توما​ والفنانة اللبنانية ​ليا مخول​ أغنيتهما المشتركة الجديدة بعنوان "A Nous"، عبر "يوتيوب"، والتي تجمع بين اللغة الفرنسيّة والإنكليزيّة.

الأغنية من ألحان ليا وأمين نجّار ومن كلمات أنطوني توما، أمّا الميكس لسليمان دميان والماستر لـKarnig Baghdassarian.

كذلك تمّ تصوير فيديو كليب الأغنية تحت إدارة المخرج رودي معوّض، الذي سلط الضوء على الإنسجام الواضح بين أنطوني وليا وعلى تمثيلهما العفويّ والقريب من الجمهور.

وقد صُوّرت مشاهده في مواقع جميلة في لبنان، تنوعّت بين البحر والطبيعة إلى مدينة الملاهي.



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