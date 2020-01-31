ميرنا وليد - بيروت - حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن هذا الأسبوع، إستطعنا من خلالها رصد أبرز الأغنيات التي نالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أغنيات جديدة على السباق منها أغنية "ضعف نظر" للفنان اللبناني ​ملحم زين​، أغنية "هتان" للفنان العراقي ​ماجد المهندس​ وأغنية "ماكو مني" للفنانة العراقية ​رحمة رياض​.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، ومن بينها أغنية الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الخليجية "كان غيرك أشطر"، أغنية الفنانة السورية ​أصالة​ "شامخ"، وأغنية الفنان المصري ​محمد رمضان​ "رايحين نسهر" وأغنية الفنان المصري ​تامر حسني​ "حلو المكان" الخاصة بفيلم "​الفلوس​". وتجدر الإشارة الى أن أغنية "أنا ما أدري عن الناس" ل​أحلام​ لا تزال تنافس أغنية "شامخ" لأصالة في توب 10.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة رحمة رياض تهدد أصالة..ولصالح من ستنسحب أحلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.