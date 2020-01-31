التصريح بدفن جثمان الصحفية رحاب بدر واعداد الصفة التشريحية

ميرنا وليد - بيروت - تشيع جنازة الصحفية والمنسقة الاعلامية، رحاب بدر، بعد قليل من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعدما أمرت نيابة المعادى، اليوم الجمعة، التصريح بدفن الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية من عدمه.

وقد رحلت الإعلامية رحاب بدر المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد أن وجدت مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة، وذلك بعد ساعات قليلة من عودتها من محافظة الإسكندرية، لتبدأ التحريات واستجواب والدتها التي اكتشفت الواقعة بعدما ذهبت الى منزلها ووجدتها معلقة في المروحة.

وقال زوجها، أنه قام بالاتصال بها، ولم تستجب، ما دفعه للسؤال عنها من والدتها والتي توجهت إلى الشقة لاستبيان الأمر، وقامت بكسر الباب والدخول إلى غرفتها، فوجدتها متوفاة.

وطلبت ​النيابة العامة​ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث لفحصها لبيان عما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

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