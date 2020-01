21 سيارة ودراجة نارية لـ بول ووكر تباع بهذا المبلغ الضخم

ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي الـ7 سنوات على وفاته عن عمر الـ 40 عاماً في حادث سيارة، حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضاً في الحادث، وتحديداً في تشريت الثاني/نوفمبر عام 2013، قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل ​بول ووكر​ نجم أفلام "Fast And The Furious" الشهيرة، بيعت مقابل 2.33 مليون دولار في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي في ولاية أريزونا.

وكان تشارك ووكر مع الممثل العالمي فان ديزل بطولة سلسلة أفلام Fast and The Furious التي حققت نجاحاً كبيراً، وعقب وفاته أثناء تصوير الجزء السابع إستعان منتجو السلسلة بشقيقيه كودي وكاليب لإستكمال دور شقيقهما في الفيلم عن طريق التكنولوجيا الرقمية.