ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي الـ7 سنوات على وفاته عن عمر الـ 40 عاماً في حادث سيارة، حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضاً في الحادث، وتحديداً في تشريت الثاني/نوفمبر عام 2013، قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل ​بول ووكر​ نجم أفلام "Fast And The Furious" الشهيرة، بيعت مقابل 2.33 مليون دولار في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي في ولاية أريزونا.

وكان تشارك ووكر مع الممثل العالمي فان ديزل بطولة سلسلة أفلام Fast and The Furious التي حققت نجاحاً كبيراً، وعقب وفاته أثناء تصوير الجزء السابع إستعان منتجو السلسلة بشقيقيه كودي وكاليب لإستكمال دور شقيقهما في الفيلم عن طريق التكنولوجيا الرقمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 سيارة ودراجة نارية لـ بول ووكر تباع بهذا المبلغ الضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.