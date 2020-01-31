جاد خليفة يطلق أغنيته الجديدة "أنا بطريق"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​جاد خليفة​ أغنيته الجديدة "أنا بطريق" عبر "يوتيوب" من كلمات خليل روزا، ألحان كانزكي تير ومن توزيع مصطفى عبد الرضا.

وكانت آخر أعمال خليفة أغنية"حبك إنتي" عبر يوتيوب والتي يؤديها باللهجة التونسية، من كلمات وألحان درصاف الشعال وتوزيع فرات بوقديدا.

وإضافة لأغنية "ماضي إحترق" التي حققت نجاحاً لافتاً وإنتشاراً واسعاً، وهي من ألبومه الجديد "خطر عالبال"، الذي قرر الفنان جاد خليفة تأجيل إطلاقه، وذلك دعماً للتحركات الشعبية الحاصلة في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة وما تزال إلى اليوم.

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