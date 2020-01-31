ريهانا بوضع حميم مع أساب روكي وتشاركا نفس الجناح

ميرنا وليد - بيروت - لفتت المغنية العالمية ​ريهانا​ الأنظار إلى حياتها العاطفية مباشرة بعد إنفصالها عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، وتحديداً في يوم إنفصالهما، إذ تم مشاهدتها مع مغني الراب العالمي أساب روكي سويا بوضع حميمي في حفل 2020 Yams Day الخيري الذي أقيم في الـ17 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري في ولاية نيويورك الأمريكية، وهو التاريخ ذاته الذي انفصلت فيه عن حميل.

وأضاف مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنهما تشاركا جناح الفندق نفسه، الذي نزلا به أثناء رحلتهما لمدينة التفاحة الكبيرة.

وأشار المصدر، إلى ان الثنائي يرفضان حالياً تسمية علاقتهما بالمواعدة الرسمية، خصوصا وأنه لم يمضِ وقت طويل على انفصالها عن حبيبها السابق، مشيراً إلى أنهما يستمتعان برفقة بعضهما.

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