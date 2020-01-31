خاص الفن- كيف ردت نادين نسيب نجيم على هجوم باميلا الكيك عليها؟

ميرنا وليد - بيروت - شنت الممثلة باميلا الكيك هجوما على بعض الممثلات اللبنانيات، أبرزهن النجمة ​نادين نسيب نجيم​، اذ اعتبرت باميلا أن نادين كررت نفسها بكل ادوارها ودائما تعتمد على جمالها، وان شركة الصباح لا ترى سواها، كما اعتبرت باميلا أنها كانت تحب جمال نادين من قبل وليس اليوم، اضافة الى ذلك انتقدت باميلا وجود ملكات جمال في التمثيل، واعتبرت انه ليس من الصعب ان تكون الممثلة نجمة فكل الناس أصبحت نجوما.

نادين نجيم بدورها أطلت عبر تويتر لتقول: "اشتقتلكم كتير بعتذر اني بعيدة عنكم بس تصوير كل يوم والحمدالله النتيجة مرضية للآن".

وبدورنا إتصلنا بنادين لنأخذ رأيها بالموضوع، الا انه وعلى ما يبدو لا تعرف شيئا عن التصريح، وكانت منشغلة جدا بالتصوير فتجاهلت الرد وإكتفت بمتابعة عملها المنتظر لرمضان 2020.

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