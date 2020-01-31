ميغان ماركل نادمة على هذا الأمر!!

ميرنا وليد - بيروت - في أوائل الشهر الحالي، تخلّى ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ عن واجباتهما الملكية، ومنذ ذلك الحين، تكهنت كاتبة السير الذاتية للملكة سالي بيدل سميث بأنّ واجبات ميغان الملكية لا تقارن أبداً بحياتها المهنية السابقة.

وصرّحت سالي بيدل سميث في حديثها مع مجلة "Vanity Fair" قائلةً: "عند الدخول إلى العائلة المالكة، يتوفر لك مزايا وامتيازات لا حصر لها مقابل القيام بالواجبات الرسمية والعمل الخيري، وعليك التخلي عن الكثير من الأشياء التي كانت تعني لك، كما يتوجب عليك أن تكرّس نفسك لمؤسسة عمرها 1000 عام. لكن يبدو أنّ ميغان لم تكن ترى الأمور بهذه الطريقة وبهذه الشروط".

وأضافت: "كانت مختلفة ويبدو الآن أنها تأسف لتخلّيها عن مهنتها الأساسية أي التمثيل، فهي لم تتوقّع ما واجهته في حياتها الملكية".

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