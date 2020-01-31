شاهدوا.. صافيناز ترقص بغاية الإثارة وتتلقى تعليقات جنسية

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 03:54 مساءً - نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية ​صافيناز​ مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص في احد أماكن السهر، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت في الفيديو بغاية الاحتراف والإثارة.

وتلقّت صافيناز تلعيقات ابدت اعجابها برقصها، الا ان فيديو رقصها تلقى عدد كبير من التعليقات الجنسية، وأحدهم وصف ذلك بالعار قائلا: “شنو العار هاده”.

وكانت قد مازحت صافيناز مؤخرا الجمهور بإعلانها اعتزالها الرقص ودخولها مجال الطب لتصبح “الدكتورة صافيناز” عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص، ظهرت فيه في عيادة طبية وتعالج بشرة مريض وقالت :”دلوقتي يا حلوين انا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة..انا اشتغلت دكتورة خلاص”.