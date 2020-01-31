محمد إمام يعلن عن مفاجأة كبيرة مع الزعيم

على هامش العرض الخاص لفيلمه “لص بغداد” في دبي، كشف النجم محمد إمام عن تحضيره لفيلم جديد مع والده الزعيم عادل إمام، يحمل اسم مبدئي “الواد وأبوه”، مشيراً ان “الحدوتة لسة في أولها”.

كما أعلن “امام” في تصريحات تلفزيونية له، عن تحضيره لفيلم آخر يبدأ تصويره قريبًا، والذي يتعاون فيه مع شقيقه المخرج رامي إمام ومن تأليف صلاح الجهيني. وقال “الفيلم اللي بحضره محصلش حاجة شبهه في السينما المصرية”؟.

وكانت شركة سينرجي فيلمز قد أعلنت عن طرح فيلم “لص بغداد” في دول الخليج وأميركا وكندا في 29 يناير، وذلك بعدما تم اطلاقه في مصر في 22 يناير محققًا نجاحًا كبيرًا.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل وغيرهم. تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار “الأكشن” يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.