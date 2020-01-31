والدة حلا الترك تهدد شقيقة دنيا بطمة.. وهكذا ردت الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت "سارة" شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، أنها تلقت تهديدات من منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، موضحة أنها هددتها بالاعتذار عن تصريحاتها التي اتهمتها فيها بدفع بعض الأشخاص لمهاجمة الفنانة المغربية من أجل الحصول على مقابل مادي والترويج لتورطهما بقضية "حمزة مون بيبي".

وظهرت سارة بطمة في مقطع فيديو برفقة ناشط مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وقالت: "جانا تهديد إني أعتذر من منى السابر وتوزيلي ناس وترسلي لي أحد يهددني مو أنا اللي أتهدد مو سارة اللي تتهدد بخط عريض، وثاني شيء لما أدافع عن دنيا فإن دنيا بطمة تاج راسكم".

وأضافت شقيقة دنيا بطمة وهي تهدد قائلة: "قبل ما أركب فوق راسكم وادوسه كل واحد يحترم نفسه ولا يغلط على دنيا بطمة أقصرك أحسشها بالخليج أحشها".

واستطردت "سارة" قائلة: "ما باقت بحق رجل أحد وإن باقت حلال عليها بالحلال غير اللي يسووا بالحرام ودنيا بطمة ما كانت محجبة وانسخط حجاب وما كانت تسوي روحها شريفة خلي الطابق مستور حق السحور اللي قاعدة تدور السحر وترد راجلها".

واختتمت "سارة" قائلة: "عشان دنيا بطمة أحلى منكم، وعائلة بطمة بتكيد وتولع وتحرق العالم".

وكانت قد أثارت سارة بطمة، ضجة عارمة بعد حديثها عن تورط شقيقتيها دنيا وابتسام، في حساب حمزة مون بيبي المعروفة إعلاميا بقضية "عصابة حمزة مون بيبي"، وذلك من خلال تلميحها بوقوف منى السابر والدة حلا الترك وراء الترويج لتورطهما بتلك القضية.

وظهرت "سارة" ريان جيلر، في "سناب شات" قالت فيه: "دنيا وابتسام مزيانين ما فيهم شي حاجة وكل اللي صاير عنهم إشاعة وإحنا عارفين من وراء هذه الإشاعة ونقولها خلاص مليتي الطوير طارت برزاقها".

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وتابعت "سارة" قائلة: "وللحين بتعيد الموال حتى زوجها محمد لو ما تزوج دنيا فهو تزوج مليون واحدة تانية وحلا الترك لو ما تحبها ما كانت عاشت معاها ليش انتوا كده ليش حاطين دوبكم في دوبها حارقتم في شنو".

ودعت "سارة" المتابعين للقضية للكف عن إطلاق الشائعات تجاه شقيقتيها دنيا وابتسام، مؤكدة في مقطع فيديو آخر قائلة: "دنيا ما تبينلكم شيء حراكم عليكم وحرام اللي تسوونه بطلوا إشاعات يا عالم بجد دبحتونا يعني الحمد لله لو ما نخاف الموت يمكن كنتوا خلتونا ننتحر".

وأضافت: "تقولون ليش محمد الترك تزوجها لأنه أحبها وتقولون ما فيها جمال لأ لقى فيها جمال الروح ووجد لديها الصوت العذب ولا واقفين ويا واحدة تانية عشان يمكن تدفعلكم"، في إشارة إلى طليقة محمد الترك منى السابر، بحسب ما أكد المتابعون.

واستطردت قائلة: "الحمد لله دنيا بخير وما انحبست ولا انتوا طالعين تنشهروا على ضهرها قولوا عاوزين ننشهر وخلاص وإحنا نسوي اللي يشهركم عشان مو حمزة مون بيبي لها ولا شي".

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش جنوب المغرب قد حدد يوم الـ 10 من شباط/ فبراير 2020 موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، بعدما أحالتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وشقيقتها ابتسام إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، لعرضهما على وكيل الملك بتهم "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال"، و"بث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير تمس بسمعته".