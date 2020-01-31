مهيار خضور يكشف عن شخصيته في "شارع شيكاغو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان السوري مهيار خضور عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع منصة وياك.

وقال خضور في مؤتمر صحافي عقدته الشركة المنتجة إن العمل يحمل اسم أحد الشوارع في دمشق خلال ستينات القرن الماضي ويمضي العمل بين مرحلتين زمنيتين أولها مرحلة الستينات والمرحلة الثانية هي الزمن الحالي.

كاشفا أنه يؤدي شخصية تدعى "مراد عكاش" وهي شخصية تمثل البطل الشعبي الذي يعيش عدة ظروف صعبة تؤثر عليه وعلى مسار حياته، كما تؤثر في شخصيته.

وأضاف أن النص جذبه خلال المرحلة الأولى للقراءة حتى أنه كان ينتظر الحلقات حتى يتعرف إلى مسار الأحداث في العمل الذي قال عنه إنه اجتماعي عاطفي تاريخي ضمن قالب تشويقي وممتع جدا. متمنيا أن يقدم مع الفريق عملا يليق بذائقة المشاهد السوري خاصة وأن القصة تتضمن مجموعة حكايا تدور حول الحب والصراع في الحب.

وبتصريح لموقع فوشيا على هامش المؤتمر قال خضور بأن كل شخصية يقدمها لابد أن يستفيد عند أدائها من خبراته وتجاربه الشخصية. مضيفا أنه يعيش تجربة الشخصية الدرامية ويسعى إلى البحث عن زوايا تتقاطع مع تجربة الشخصية لجعلها من لحم ودم، وبالتالي يجب أن تتقاطع في مكان ما مع عالمه النفسي والداخلي.

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وحول ثنائيته مع سلاف فواخرجي قال إن الثنائيات أمر جيد في الدراما وهو سعيد بها، والتفاهم أمر مهم لكن يتوضح أكثر خلال العمل.

وحول تحضيراته الأخرى للموسم الدرامي المقبل كشف عن مشاركته بمسلسل "ومن الحب" مع المخرج سدير مسعود بشخصية وكاركتر جديد بالنسبة للشخصيات التي قدمها.

وحول ماهية الخطوط الحمراء التي يضعها أمامه قال الفنان السوري إنه لا يفكر بوضع خطوط بعيدا عن احترام النص لذائقة المشاهدين، وأن يكون أي فعل داخل العمل مبررا، أما إن لم تكن أفعال الشخصية مبررة درامية تخرج أمامه الخطوط الحمراء.

أما عن سبب قلة مشاركاته قال إنها تعود إلى ظروف الإنتاج العامة، وخياراته التي يقبل بها، إضافة إلى ضعف الإنتاج بالمرحلة الراهنة.