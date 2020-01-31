جينفير لوبيز وشاكيرا تخططان لهذا الأمر في افتتاح "السوبر بول"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن تبعات الرحيل المفاجئ لأسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، بعد حادث تحطم طائرته لا تزال قوية وتلقي بظلالها على الكثير من أصدقائه بالوسط الفني، منهما النجمتان جنيفر لوبيز وشاكيرا.

خلال مؤتمر صحفي عقد في ميامي يوم الخميس، ناقشت كل من جنيفر لوبيز وشاكيرا بعض ما خططا له يوم الأحد، خلال أدائهما المنتظر في افتتاحية "سوبر بول"، وهي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية والتي تقام في بداية شهر فبراير.

وأكدت النجمتان خلال مؤتمرهما، أنهما كانا يخططان لتكريم براينت، صاحب 18 عاما في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، والذي قتل في الحادث مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين، حيث وعدت لوبيز وشاكيرا بتقديم عرض قوي لمدة 12 دقيقة.

وقالت لوبيز إنه ستكون هناك لحظة "عاطفية" عندما سألها أحدهم عما إذا كانت ستكرم براينت، وأضافت: "أعتقد أن الأمر مؤثر بطبيعته على الجميع لأنه يذكرنا مرة أخرى بمدى هشاشة الحياة وكيف يجب أن نقدر كل لحظة".

وتابعت: "ولأننا معرضون للموت في أي وقت بسهولة، علينا أن نحب بعضنا البعض، وعلينا أن نكون معا، وعلينا أن ندعم بعضنا البعض، ولا يمكن أن نكون على خلاف دائما طوال الوقت، هذا جزء من مهمتنا ورسالتنا أيضا".

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فيما قالت زميلتها شاكيرا: "سنتذكر جميعا كوبي يوم الأحد ونحتفل بالحياة والتنوع في هذا البلد، متأكدة من أنه سيكون فخورا للغاية برؤية الرسالة التي نحاول نقلها على المسرح في ذلك اليوم، الحياة هشة جدا ولهذا السبب علينا أن نحاول أن نعيش كل لحظة بقوة قدر الإمكان".

شاكيرا، الفائزة بجائزة غرامي ثلاث مرات، تعد واحدة من أفضل نجوم الموسيقى اللاتينية مبيعا في العالم، كما تألقت واشتهرت بعد أداء أغنيتها "Hips Don't Lie" لعام 2006.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشترك فيها نجمة التمثيل والغناء جينيفر لوبيز مع المغنية من أصل كولومبي شاكيرا في عرض "السوبر بول" هذا العام.

كانت تقارير إعلامية سابقة قد ذكرت تفاصيل هذه الليلة المنتظرة، مشيرة أن كل من لوبيز وشاكيرا تشاركان في الحفل معا الذي سيقام بين شوطي مباراة "السوبر بول" الأمريكية، والذي ينظر إليه الكثير من الأمريكيين باعتباره عرسا رياضيا في بلادهم، نظرا لأهميته.