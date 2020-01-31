بدور البراهيم متهمة بالكذب بشأن قيمة مهرها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم، في تحد مباشر مع الجمهور ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، على أنها لن تتزوج إلا بمهر لا يقل عن مليون ريال سعودي، وظلت بضعة أشهر تثير الجدل بتلك المسألة، حتى فاجأت جمهورها بالزواج من شخص "مجهول" لم تذكر هويته، ولكنها أكدت تقاضيها المليون ريال مهرها المشروط سابقا.

بدور البراهيم أعلنت نبأ زواجها بطريقة غريبة، حيث إنها أشهرت عقد الزواج، على حسابها بـ"سناب شات" كتوثيق لثمن المهر الذي كان ظاهرا ما جعل البعض يتحرى عن مدى صدقها أو عدمه في أمر المليون ريال المهر المحدد من قبلها.

وخرجت صحيفة "عين الحقيقة" السعودية تكشف لجمهور "بدور" خبرا صادما، حول كذب الفاشينيستا السعودية بشأن مبلغ المهر، مؤكدة أن بدور تقاضت 70 ألف ريال فقط، وليس مليونا كما أعلنت، ما جعل الجمهور يفتح النار على بدور البراهيم.

الصحيفة السعودية لم تكشف عن مصدرها الذي اعتمدت عليه في جلب المعلومة الصادمة، ووصفت تصوير بدور البراهيم لوثيقة زواجها بـ"المسرحية الهزلية"، مرفقة في منشورها الذي نشرته بحسابها على "تويتر"، صورة من وثيقة الزواج، مصحوبة بتعليق للصحيفة، قائلة: "عقد قران مشهور.. ستشاهده من خلال أوراق الشجر".

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جدير بالذكر أن الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم كانت قد كشفت عبر حسابها في "سناب شات"، مساء الخميس، عن عقد قرانها، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال، قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي صور عقد زواج البراهيم بشكل موسع، والحديث كله موحد حول مبلغ المليون ريال، الذي اعتبره الأغلبية مبلغا باهظا، وليس مبررا أن تطلب هذا المبلغ كون لها متابعين من الشخصيات المعروفة.

وحظي طلبها حينها بالترحيب من شاب سعودي أبدى استعداده للزواج منها ودفع مليون ريال مهرا لها، لكنه اتهم بأنه اتفق معها لكي يطل ويقول هذا الكلام، الأمر الذي دفعه للظهور مجددا والتأكيد أنه لا يعرفها، ولا يعرف عنها شيئا لكنه قبل التحدي، وموضحا أنه إنسان مقتدر ماديا، ويكفي أن يبيع ناقة من "نياقه" لتأمين مهر بدور، ثم ما لبث أن أكد أنه رجل مزواج ويمكن أن يتزوجها ويطلقها غدا أو أن يتزوج عليها امرأة ثانية.

وسبق أن أثارت بدور البراهيم الجدل، بعد ظهورها وهي تمزح مع الشاب "شهاب مرتضى غفوري"، الملقب بـ"ملح إنستغرام"، والذي يبلغ (18 عاما)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية، حيث قال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية.