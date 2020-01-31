شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يدخل عالم "تيك توك" بأغنية "بنت الجيران" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفة ظل الفنان سليمان عيد ليست مقتصرة فقط على الأعمال الفنية التى يظهر بها، أو حتى البرامج التليفزيونية، ولكن الأمر امتد إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا سيما "انستجرام"، الذى ينشر عليه كافة الفيديوهات الكوميدية، والصور الساخرة، التى يتفاعل معها الجمهور، حيث دائما ما يتناول "الترند" بشكل مختلف.

سليمان عيد، دخل مؤخرا عالم "تيك توك"، والذى يمكن المستخدمين، من استغلال صوت المطربين فى الأغانى، مع القيام ببعض الحركات وكأن المستخدم هو الذى يقوم بالغناء.

سليمان عيد نشر عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو منقول من "تيك توك"، يقوم فيه بغناء الأغنية الشعبية صاحبة الانتشار الواسع "بنت الجيران" للمؤدى الشعبى حسن شاكوش.

ووصل الفيديو إلى أكثر من 15 ألف مشاهدة فى أقل من ساعة واحدة، حيث يظهر سليمان جالسا على مكتب، وبعض مؤثرات تظهر، أثناء أداء للأغنية، بصوت حسن شاكوش.

Advertisements

وكان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآة ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآة فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.

واعتاد النجم سليمان عيد، نشر مقاطع ساخرة على انستجرام، حيث شارك من قبل جمهوره فيديو وهى يرقص بشكل ساخر على أغنية النجم محمد رمضان "رايحين نسهر".