شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. شرط كريستيان بيل من أجل تقديم جزء رابع من بات مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكثيرون حول العالم ممن يعشقوا النجم كريستيان بيل بعيد ميلاده أمس الخميس حيت أتم عامه الـ 46 فهو من مواليد عام 1974، بيل الذي قدم العديد من الأدوار الناجحة خلال مشواره السينمائي الحافل بالجوائز والأدوار الهامة للغاية، لعل واحد من أبرز أدواره شخصية بات مان الذي قدمها خلال الثلاثية الذي بدأها في عام 2005 وانتهت في 2012 لتحقق نجاحاً باهراً، وصنفت علي أساسه أنها السلسلة الأفضل في تاريخ الرجل الوطواط، كما رأي الكثيرون كريستيان بيل أفضل من لعب الشخصية في التاريخ ليصعبها علي من بعده.

نجاح كريستيان بيل خلال تلك الشخصية يجعل الكثيرون إلي الآن يطمحوا في أن يعود للعب تلك الشخصية من جديد، وهو ما يجعلنا نتعرض فى عيد ميلاده إلي الشرط الذي وضعه بيل من أجل العودة لهذا الدور من جديد.

شرط بيل الذي دوماً ما أكد عليه هو أن يعود كريستوفر نولان لإخراج فيلم جديد من سلسلة بات مان، في تلك الحالة سيوافق علي الفور، أما ما دون ذلك فقد أكد علي أنه يفضل الاكتفاء بما قدمه من قبل خلال ثلاثية بات مان، وعدم العودة لها من جديد.

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جدير بالذكر أن كريستيان بيل واحد من أهم نجوم السينما العالمية الذين لعبوا أهم الأدوار السينمائية خلال مشواره الفني، كما عرف بقدرته الشهيرة علي الاندماج في تجسيد الشخصيات الذي يقوم بها وفقد الكثير من وزنه في أكثر من مرة مثلما يتطلب الدور.