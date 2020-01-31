شكرا لقرائتكم خبر عن "داتا الاتصالات".. هل تبرئ زوج نانسى عجرم من تهمة القتل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وكشف الموقع أن من بين الموضوعات التى كان يبحث عنها القتيل "نانسى عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسى عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسى عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلى الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادى مخايل.. "أين تقضى نانسى عجرم أيام السبت والأحد"، "الشكل الهندسى لمنزل نانسى عجرم"، ""Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسى عجرم .

فى المقابل نفت مصادر لصحف لبنانية الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حول قيام القتيل السورى محمد حسن الموسى بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن نانسى عجلام أو هيفاء وهبى ونجوى كرم.

وأشارت المصادر أن من أطلق تلك الاخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص فى سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر فى سرقة هيفاء وهبى ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسى. وأكدت المصادر، أن هناك بالفعل مكالمات متبادلة أجريت بين القتيل وعيادة فادى الهاشم، ولكن لم يتأكد بعد إن كان فادى هو الذى كان يتحدث فيها أم موظفو العيادة، ولم يجر الكشف بعد عن تفاصيل تلك المكالمات.

سعيد حريرى، صحفى لبنانى، قال إن هناك معلومات سربت من التحقيقات التى تجرى فى قضية قتل زوج الفنانة للبنانية نانسى عجرم للشاب السورى محمد الموسى، أفادت بأن شريحة خط التليفون الخاص بالقتيل تبين اتصاله بعيادة الزوج.

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وأشار سعيد حريرى، إلى أن فحص الاتصالات لم يظهر وجود اتصالات هاتفية بين محمد الموسى والفنانة وزوجها، كما أنه ظهر مرة واحدة بمحيط منزل نانسى يوم 12 ديسمبر، وهذا دليل على أن الشاب لا يعمل لدى الفنانة وزوجها.

وأجلت محكمة جبل لبنان موعد استكمال قضية قتل طبيب الأسنان فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم للقتيل السورى محمد حسن الموسى، إلى جلسة مقبلة ستكون فى شهر مارس 2020.

وواجهت نانسى عجرم حملة كبيرة بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد "قلبى يا قلبي"، الذى تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، الأربعاء.

تمثل الهجوم فى حملة من التعليقات على برمو كليبها الجديد، الذى جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السورى محمد حسن الموسي، فى القضية التى لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب.