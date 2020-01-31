شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "سيف الله" يتابع جرافيك الحلقات المصورة قبل الانتقال إلى ديكور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتقل المخرج رؤوف عبد العزيز بأبطال مسلسله "سيف الله" عن سيرة الصحابى خالد بن الوليد إلى ديكور جديد خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهى من تصوير بعض مشاهد الحلقات الأولى من المسلسل المقرر المنافسة به فى موسم رمضان المقبل، وهو العمل الدينى الوحيد بعد سنوات طويلة غابت خلالها الدراما الدينية عن الشاشات .

وفضل المخرج رؤوف عبد العزيز الانتهاء من جرافيك المشاهد المصورة لحين الانتهاء من بناء الديكور الجديد، خاصة أن الديكور يحاكى الطرز الإسلامية فى زمن الصحابى الجليل وهو ما يستغرق وقتا طويلا فى إعداده.

قررت شركة سينرجى، المنتجة لمسلسل "خالد بن الوليد" بطولة النجم عمرو يوسف، الاستعانة بماكير عالمى من أجل شخصيات المسلسل، المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث من المقرر أن يصل الماكير خلال 48 ساعة، للبدء فى تجهيزات الشخصيات استعداد للتصوير.

Advertisements

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" التعاون الثانى الذى يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التى اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضانى المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات لكونه يحتاج تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.