شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب يتناول مسيرة لبلبة فى ندوة صحفية بحضورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد معرض الكتاب غدا السبت فى الـ 5 مساء ندوة صحفية للنجمة لبلبة، تتحدث فيها عن مسيرتها الفنية الممتدة، حيث يفتح المعرض الندوة لمقابلة لبلبة لجمهورها ومناقشتها في أعمالها الفنية.

الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيهم مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية" و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التي تربي عليها أجيال مثل " ماما حبيبتي وبابا حبيبي " و" حصالتي ليها كرش " وكان آخر اعمالها فيلم " كازبلانكا " الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

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وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".