شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان: لو جوهرة اعتذرت عن فرح هسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تثير الفنانة ميس حمدان، الجدل بسبب ما تقوم بنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما "انستجرام"، حيث تتعرض ميس فى بعض الأحيان إلى الهجوم بسبب صور أو فيديوهات، يراها البعض جريئة.



ميس حمدان

فبعد أن نشرت ميس قبل عدة أسبابيع، فيديو وهى تعلم ابنة شقيقتها مى الرقص، نشرت اليوم ميس فيديو بملابس عارية البطن، وهى ترقص، وعلقت على الفيديو قائلة "عاش يا نسر ... عندى يوم فى الأسبوع بعمل رياضه على مزيكا عربى وارقص بلدي اكسر فيه ملل الجيم و بحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة .. بس معنديش مشكله لو جوهرة اعتذرت عن فرح اروح اسد مكانها مع مراعاه فرق التضاريس.. صحابي عايزنى أدي دروس و ماله اهو كله برتقال".

وكانت ميس قد نشرت فى الكريسماس الماضى، "فوتوسيشن"، وهى تتقمص شخصية "جوكر"، والتى جسدها الممثل واكين فينكس، فى فيلم "جوكر"، وحقق نجاحا مدويا خلال الصيف الماضى.

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فيما وجهت لها شقيقتها دانا حمدان، رسالة بسبب الهجوم عليها قائلة " "انا عارفة ان ناس كتير حتقول اني الي بكتبه علشان هي اختي، بس انا فعلا من اشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو اكبر بكتير وانا واثقة تماما ان اليوم دا جاي وقريب جدا . انت مبدعة ومتعددة المواهب انسانة مجتهدة وهيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لان دا مقامك وقيمتك الي تستحقيها".