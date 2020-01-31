شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ثوانى لـ شد وضرب من فيلم الرعب الجديدThe Invisible Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universalعن برومو مدته 9 ثوانى جديد، لبطلة فيلم الرعب الجديد The Invisible Man، إليزابيث موس، وتضمن الفيديو لقطات تظهرها وهى تصارع شخص خفى، الذى يحاول تعذيبها، ومن المقرر أن يصل لدور العرض المختلفة حول العالم في 28 فبراير من العام الجارى 2020، فيلم The Invisible Manمن إخراج وتأليف لي وينيل، كما أن العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحارحبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.

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ووصلت وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Turning، إلى 8 مليون و 871 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه بـ دور العرض حول العالم يوم 24 يناير الجارى، وكانت قد وصلت ميزانية تكلفة الفيلم إلى 14 مليون دولار أمريكى، وأنقسمت الإيرادات بين 7 مليون و 971 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 900 ألف دولار أمريكى حول العالم في شباك التذاكر العالمى، الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures.

كما كشفت شركة Universal Picturesللإنتاج السينمائى، عن تفاصيل جديدة تخص السلسلة الشهيرة Halloween، المقررعرضهما عام 2020 و 2021.

وجاءت فى التفاصيل التى نشرتها صحيفة "فاريتى"، أن الجزء الأول سيأتى بعنوانHalloween Kills وسيعرض يوم 16 أكتوبر من العام الجارى 2020، بينما الجزء الثانى سيحمل عنوان Halloween Halloweens وسيعرض يوم 15 أكتوبر عام 2021، وسيقود مهمة إخراج الجزأين شخص واحد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.