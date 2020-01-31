شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم الصغير .. محمد إمام يوجه الشكر للأردنيين بعد تلقيه هدية منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد إمام، الشكر إلى أهل الأردن على حسن الضيافة، بعدما حرص على حضور العرض الخاص لفيلمه هناك، وسط الجمهور، ليكون الأردن محطة إمام الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة، والتى شاهد إمام الفيلم بإحدى سينماتها.

محمد إمام، نشر صورتين عبر حسابه على "انستجرام"، لهدية تلقاها من المعجبين فى الأردن، وهى "حظاظة" سوداء، كتب عليها بحروف ذهبية بارزة "الزعيم الصغير"



محمد إمام يرتدى الهدية

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وعلق محمد إمام على الصور قائلا "شكراً على الهدية الجميلة وحسن الضيافة "



هدية الأدن إلى محمد إمام

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.