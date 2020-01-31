شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يعلن تحضير فيلم "الواد وأبوه" مع الزعيم.. وفيلم آخر إخراج شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام عن تحضيره لفيلم مع والده الزعيم عادل إمام، يحمل اسم مبدئى "الواد وأبوه"، وبسؤاله أنها يمكن أن تكون قصة حياتهما، قال :"مش أوى ولسة الحدوتة فى أولها".

كما أعلن فى تصريحات تليفزيونية له، خلال العرض الخاص لفيلمه "لص بغداد" فى دبى، عن تحضيره لفيلمه المقبل الذى يبدأ تصويره قريبا، والذى يتعاون به مع شقيقه المخرج رامى إمام ومن تأليف صلاح الجهينى، وهو من نوعية أكشن كوميدى وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة قائلا: الفيلم اللى بحضره محصلش حاجة شبهه فى السينما المصرية ومتحمس جدا اشتغل مع رامى".

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وحقق النجم محمد إمام نجاح كبير لعرض فيلمه "لص بغداد"، فى مصر والدول العربية، حيث توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، لحضور العرض الخاص لفيلمه هناك، كذلك وجه الشكر إلى شعب الإمارات الذى أبدى إعجابه بالفيلم، ونشر إمام اليوم، صورة له عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "مساء الفل.. المحطة التانية الأردن.. ميعادنا بكرة الساعة 6 مساءً فى تاج سينما إن شاء الله".

وكانت قد أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام بدول الخليج وأمريكا وكندا يوم 29 يناير، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ 100 نسخة 22 يناير محققًا نجاحًا كبيرًا.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.