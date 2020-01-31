شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر الشعب السعودى بعد تحقيق إيرادات قياسية بفيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم تامر حسني، بالشكر إلى الجمهور السعودي، بعد تحقيق إيرادات فيلمه "الفلوس" أكثر من 70 مليون جنيه مصرى فى شباك التذاكر السعودى وهو أعلى رقم لفيلم عربى بتاريخ السينما العربية، وفقا للشركة الموزعة للفيلم فى السعودية، حيث كتب عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" شكراً من كل قلبي جداً جداً مرة شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي".



تامر حسني

فيلم الفلوس انطلق في دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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وقد حقق الفيلم في مصر إيرادات تخطت الـ 35 مليون جنيه، كما حقق أرقاماً كبيرة علي مستوي الإيرادات في العالم العربي، بعدما وصل إجمالي الإيرادات إلي 265 مليون جنيه.

و حرص النجم تامر حسني، على التعليق على نجاح فيلمه "الفلوس" وتحقيقه لإيرادات وصلت لـ35 مليون جنية داخل مصر، وما يقارب الـ230 مليون جنيه فى الدول العربية التى تستقبل فيلمه، الذى حقق إجمالى إيرادات 265 مليون جنيه فى صراع شباك التذاكر مما يجعله نجاحاً كبيراً.

وكتب النجم عبر حسابه بانستجرام "الحمد لله فرحان جداً بتصدر فيلم الفلوس بالشكل دا فى مصر والوطن العربى وتوزيعه عالمياً هذه الأيام، اللى مفرحنى أكتر ان الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا إجازات بالعكس هو نزل مع فترة امتحانات وكان معاه أفلام عالمية زي فروزين 2 وچومانچي للعالمي ذا روك، والحمد لله فيلم الفلوس تخطى كل الأفلام دى فى مصر والوطن العربى وحقق رقم جديد فى حياتى الفنية".