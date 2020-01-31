شكرا لقرائتكم خبر عن نور مع محمد رمضان فى «البرنس» بعد تأجيل تعاونهما 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة اعتذرت عن «آخر ديك فى مصر» بسبب تامر حسنى

يتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل «البرنس»، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات وكان مقرر عملهما سويًا فى فيلم «آخر ديك فى مصر» للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويًا.

ورشح المخرج عمرو عرفة الفنانة نور لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان فى فيلم «آخر ديك فى مصر» ورحب رمضان بالفكرة، إلا أن نور اعتذرت عن الفيلم بسبب تعاقدها على فيلم آخر وقتها وهو «تصبح على خير» مع النجم تامر حسنى وإخراج محمد سامى وكان مقرر تصوير الفيلمين فى نفس التوقيت، ليعود رمضان بعد 3 سنوات ويختارها فى مسلسله «البرنس».

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مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتعاونت نور مع المخرج محمد سامى فى السينما خلال فيلم «تصبح على خير» مع النجم تامر حسنى قبل 3 سنوات، وشارك فى بطولة العمل مى عمر ودرة وعمر زهران ومحمود البزاوى ومى فخرى وبدرية طلبة، وكان من المقرر أن تقدم معه فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» بصحبة أكرم حسنى العام الماضى ولكن العمل توقف وتم إلغاؤه.

وغابت نور اللبنانية عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها «رحيم» مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.