خبر جميل لمحبي بيرين سات

أعلنت شبكة "نتفليكس"، عن تعاقدها مع النجمة التركية بيرين سات، لتصوير موسم ثالث من مسلسل "عطية" The Gift.

المسلسل الذي عرض موسمه الأوّل في آخر دسمبر الماضي، وحظي بنجاح جماهيري كبير، تمّ تصوير موسمه الثاني، ولم يحدّد بعد موعد عرضه.

وكان الموسم الأوّل قد تربّع المسلسل على عرش قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على "نتفليكس" في تركيا، وسبق المسلسل الإسباني La casa de papel الذي يعتبر الأكثر مشاهدةً في تاريخ الأعمال غير الناطقة باللغة الإنكليزية.

المسلسل ينتمي إلى الأعمال الخيالية، عن الرسامة عطية (بيرين سات)، تكتشف أن الرمز الذي ترسمه منذ طفولتها، تمّ اكتشافه من قبل عالم الآثار أرهان (محمد جنسور)، في كهف يعتبر الأقدم في التاريخ.

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يجمع القدر بين الرسامة وعالم الآثار، يبحثان عن الحقيقة، ويصطدمان بأمور لها علاقة بمحيطهما، وبمقتل عائلة أرهان، وبالأخت المتبناة لعطية، وبجدّة هذه الأخيرة التي يدور حولها اللغز الأكبر.

المسلسل ممسوك بكل تفاصيله، من أداء الممثلين إلى الإخراج والموسيقى التصويرية، وتصاعد الأحداث، مع 8 حلقات مفتوحة على موسم جديد، بعيداً عن التطويل الذي يشوب معظم المسلسلات التركية ويغرق بعضها في الروتين والملل.

وقد أثار العمل إعجاب النقّاد الأتراك، إلا أنّ الانتقادات تركّزت على المشاهد التي وصفت بالإباحيّة، وهي عبارة عن ثلاثة مشاهد، أدّت منها بيرين اثنان، وصفت بأنها الأكثر جرأة في تاريخ الدراما التركية، خصوصاً أن العمل لا يعرض عبر قناة محلية، بل عبر منصّة عالمية، ما يجعله غير خاصع لقوانين الرقابة في تركيا.