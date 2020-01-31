من هم المشاهير الخمسة الأكثر متابعة على "انستقرام"؟

مع بداية العام 2020، أعاد المشاهير تموضعهم على "انستقرام"، بين من تراجع ومن تقدّم ليحتلّ مراكز مهمّة. ومع نهاية شهر يناير أصبح ترتيب النجوم الأكثر متابعة على "انستقرام" كما يلي: المرتبة الأولى: كريستيانو رونالدو مع 200 مليون متابع. رونالدز المرتبة الثانية: أريانا غراندي مع 173 مليون متابع. اريانا غراندي المرتبة الثالثة: ذا روك مع 170 مليون متابع. Advertisements إقرئي أيضًا: ميشيل أوباما تفوز بجائزة "غرامي" لأفضل ألبوم غير موسيقيّ! شاهدوا أويكو كاريل وشقيقتها التوأم... لن تصدّقوا الشبه بينهما المرتبة الرابعة: سيلينا غوميز مع 167 مليون متابع. سيلينا غوميز المرتبة الخامسة: كايلي جينر مع 159 مليون متابع.

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