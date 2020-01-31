نجمة عالمية تتوقع مقتل ميغان ميركل وطلاق كيم كرداشيان وبيونسيه

أطلقت نجمة الأسترالية أزيليا بانكس توقعاتها لأحداث السنوات العشرة المقبلة، دون أن تذكر مصادرها، ما إذا كانت حصلت عليها من أحد العرّافين، أم أنّها جهداً شخصياً، وبدت توقّعاتها قاتمة جداً، وخصّت بها نجوم الفن والمشاهير. ومن أبرز توقعات بانكس: - بيونسيه وجاي زي علاقة مفتوحة على كل الاحتمالات(2024) - وفاة الملكة اليزابيث (2023) - ناعومي كامبل ستتزوج رجلاً من العائلة الملكية البريطانية (2023) وستنجب طفلاً للعائلة المالكة في السّنة التالية. - ميغان ماركل ستتوفى في حادث مروري (2022) -الأمير هاري يعود إلى انكلترا (2021) Advertisements -طلاق كيم كرداشيان وكانيي ويست (2026) -اتحاد الكوريتين الشمالية والجنوبية (2027) وقد تفاوتت التعليقات، بين من اعتبر توقّعات بانكس نذير شؤم، وبين من قلّل من أهميتها. توقعات بانكس

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