منة عرفة وعلي غزلان في لقطات رومانسية

بعد تردد الكثير من الأقاويل والأخبار عن ارتباط الطبيب و"اليوتيوبر" علي غزلان بالفنانة منة عرفة، وما زاد من انتشار هذا الخبر، هو ظهورهما المتكرر سوياً في عدة مناسبات ومقاطع فيديو. وهنا نستعرض لكم أجمل اللقطات الرومانسية بين منة عرفة وعلي غزلان: تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لمنة وعلي وهما سوياً يلهوان على الثلج الى جانب رجل الثلج الباندا. كما ان ظهورهما معاً في لقطة رومانسية زاد الشكوك عن العلاقة التي تجمعهما. Advertisements وكانت منة قد رافقت علي في بعض المناسبات وظهرا سوياً في حياتهما اليومية وفي مقابلات إعلامية مما زاد الشك حول علاقتهما. اقرئي ايضاً: هذه حقيقة خطوبة منة عرفة من علي غزلان من هو علي غزلان خطيب الفنانة منة عرفة؟! هل تزوجت منة عرفة من فنان شاب؟

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